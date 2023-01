Pizza Hut ha infranto il record mondiale della “Pizza più grande del mondo” ed è stata ufficialmente riconosciuta dal Guinness dei primati, con una pizza di quasi 14000 piedi quadrati (1330 mq) a Los Angeles. Per realizzarlo sono stati utilizzati 13653 libbre di pasta, 4948 libbre di salsa marinara dolce, più di 8800 libbre di formaggio e quasi 630496 peperoni.

La pizza è stata realizzata utilizzando la ricetta “The Big New Yorker” ed è stata donata a vari enti di beneficenza locali dopo aver battuto il record.

Il Guinness dei primati è un libro annuale pubblicato dal 1955, contiene un elenco di record mondiali, sia in termini di risultati umani, naturali e scientifici. I record sono certificati da un team di esperti e verificati dallo staff del Guinness World Records.

Il record precedente per la “pizza più grande del mondo” è stato preparato da un team di cinque persone a Roma nel 2012 e misurava 13.580 piedi quadrati. Era senza glutine e si chiamava Ottavia.

Per costruire l’enorme pizza, una squadra di lavoratori si è sparpagliata sul pavimento del Los Angeles Convention Center. La sensazione di YouTube Airrack era a disposizione per aiutare a preparare la pizza, che ha spinto il numero dei suoi iscritti a oltre 10 milioni. Il messaggio dietro il suo canale è che “tutto è possibile se ti impegni a fondo e lo sostieni con un duro lavoro“.

È importante ricordare che questa non è la prima volta che Pizza Hut detiene un record di Guinness, nel 2016 si è guadagnato il titolo di Guinness dei primati per la consegna della pizza alla quota da terra più alta quando la sua pizza è stata consegnata alla vetta del Monte Kilimanjaro in Tanzania ad un’altitudine di 19341 piedi.