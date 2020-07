“DA LUI, QUANDO VISSE, LA NATURA TEMETTE D’ESSERE VINTA”

A 500 ANNI DALLA MORTE, BRICKSLAB OMAGGIA LA GRANDEZZA DI RAFFAELLO

A tu per tu con i capolavori senza tempo: Raffaello VR by Skylab Studios disponibile sulla piattaforma BricksLab, un viaggio in un museo 3D alla scoperta del Maestro attraverso animazioni e le parole dei protagonisti delle opere.

Raffaello VR (https://www.skylabstudios.it/museovr/index.htm) è un museo virtuale, un progetto digitale estremamente innovativo che racchiude 22 delle principali opere di Raffaello Sanzio e racconta anche la vita del Maestro urbinate offrendo informazioni, guide e approfondimenti utili per conoscere più da vicino uno dei massimi artisti del Rinascimento italiano.

Uno progetto utile anche a livello didattico, poiché permette di studiare la storia dell’arte con un approccio del tutto nuovo e interattivo e di vivere in un modo diverso le gite scolastiche. Il museo virtuale è visitabile da smartphone, tablet, computer, e disponibile sulla piattaforma BricksLab ideata da MR Digital (https://www.brickslab.it/).

I contenuti creati da Skylab Studios (https://www.

skylabstudios.it/) e che si possono trovare all’interno del museo virtuale sono di vario tipo, pensati sia per gli adulti ma anche per i più piccoli: attraverso la tecnica del, i protagonisti dei quadri diventano cartoni animati che raccontano la loro storia. Non solo, quindi, ma anche inclusività: all’interno di Raffaello VR è prevista infatti anche una sezione dedicata ai non udenti con delle videoguide LIS. Ciascun contenuto del museo, grazie all’integrazione con BricksLab, può essere utilizzato per costruire la propria didattica e realizzare lezioni e percorsi.

Qualità di contenuti resi fruibili da una piattaforma nuova e tecnologica: questi i valori principali che accomunano il lavoro di Skylab Studios e BricksLab, la piattaforma di contenuti editoriali per la didattica.

“Crediamo molto nelle opportunità al servizio della cultura e dell’istruzione, per questo motivo siamo orgogliosi di avere il museo di Raffaello VR creato da Skylab Studios all’interno della nostra piattaforma. Per una didattica attuale e personalizzabile sono oggi più che mai indispensabili contenuti di qualità con un forte approccio innovativo” – ha dichiarato Maria Vittoria Alfieri responsabile didattico-editoriale di BricksLab.

“Abbiamo realizzato questo museo virtuale in totale smart working durante il lockdown per rendere più accessibile il nostro immenso patrimonio culturale durante un periodo così difficile e siamo orgogliosi che il nostro progetto ora sia disponibile anche su BricksLab, al servizio delle scuole e dell’istruzione” – Leonardo Tosoni Art Director di Skylab Studios.

About BricksLab

BricksLab è la web-app mobile friendly pensata per una didattica attuale e al passo con i tempi. Grazie a strumenti di ricerca sofisticati, consente di sfruttare in modo mirato ed efficace la ricchezza delle risorse web e dei contenuti editoriali ad alto valore educativo. BricksLab è un prodotto di MR Digital srl, in grado di integrare tecnologie e prodotti software offrendo soluzioni complete, affidabili, implementabili, in grado di rispondere alle crescenti esigenze dei clienti.