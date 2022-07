Vedere l’amichevole Napoli-Adana Demirspor Streaming Gratis On-line. Il match tra Napoli e i turchi dell’Adana Demirspor si disputerà oggi mercoledì 27 luglio 2022 allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le ore 20:30 italiane.

Terza amichevole precampionato per il Napoli di Luciano Spalletti: a Castel di Sangro, dove gli azzurri si sono trasferiti per svolgere la seconda parte del ritiro estivo dopo i giorni trascorsi a Dimaro. Dopo Bassa Anaunia (10-0) e Perugia (4-1) in Trentino, oggi il Napoli affronta l’Adana di Mario Balotelli, dell’ex partenopeo Gokhan Inler ed allenato da Vincenzo Montella.

Diretta Napoli-Adana Demirspor Streaming, la probabile formazione di Spalletti

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Luciano Spalletti.

Come vedere Napoli-Adana in TV al posto di Rojadirecta

Napoli Pescara in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e sarà invece acquistabile in in modalità pay per view al costo di 9,99 euro sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 20:30 italiane di mercoledì 27 luglio 2022.

Dove vedere la partita Napoli-Adana Demirspor su Internet invece di Rojadirecta



Napoli-Adana Demirspor video streaming gratis non sarà quindi disponibile questa volta per gli abbonati a Sky Go.Non sarà visibile in streaming ne con Sky Go o nemmeno con Now TV.

Come possibili alternative per vedere Napoli-Adana Demirspor, resta solo è la pagina Facebook del Napoli, sempre in Pay per View alla stessa cifra di € 9,99. Sconsigliamo l’uso del raccoglitore internet di links gratis “Rojadirecta Online TV“che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.