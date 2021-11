Vedere Milan-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 7 novembre 2021 sui canali digitali: 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Il Derby di San Siro è un match fondamentale in chiave scudetto. I rossoneri allenati da Pioli dovranno cercare di portare a casa i 3 punti per mantenere la testa della classifica, mentre la squadra di Inzaghi ha un’occasione d’oro per rimettersi in carreggiata nella corsa al titolo. Entrambe le formazioni scenderanno in campo conoscendo il risultato della sfida delle 18 tra Napoli-Verona. Per ostacolare le mire del Diavolo, l’Inter, che in Serie A ha perso solo una partita, si affida al miglior attacco del campionato, con 28 gol.

Milan-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Kalulu, Gabbia, A. Romagnoli, Florenzi, Bennacer, Brahim Diaz, Bakayoko, Rebic, Giroud, Pellegri. Indisponibili: Maignan, Plizzari, Messias, Castillejo. Squalificati: Theo Hernandez.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A.

Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: I Radu, D’Ambrosio, A Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Sanchez, Correa. Indisponibili: Eriksen, Brazao. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri di Roma 1. Assistenti: Passeri e Costanzo. IV uomo: Pezzuto. VAR: Irrati. AVAR: Vivenzi.

Milan-Inter in TV



Milan-Inter in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Milan-Inter Streaming Gratis



Milan-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.