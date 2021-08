Vedere Milan-Cagliari Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 29 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali dopo Milan-Cagliari delle 18:30. Si gioca per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa:

“Come è cambiato il Milan negli ultimi tre mesi? Siamo cresciuti in consapevolezza tutti quanti. La cosa importante è che la squadra abbia le idee chiare entrando in campo e che porti avanti il suo spartito con continuità, che non si faccia condizionare dalle difficoltà che incontreremo. Come domani, perché superare il Cagliari non sarà semplice. Ma l’importante è avere compattezza, un’idea e portarla avanti con continuità, intensità e qualità. Noi dobbiamo avere sempre questo entusiasmo e ce l’abbiamo sempre durante l’allenamento. Sicuramente siamo cresciuti, e se l’anno scorso potevamo a un certo momento essere la sorpresa ora non possiamo più sorprendere nessuno, ma dobbiamo confermarci”.

Milan-Cagliari Streaming Live, probabili formazioni



Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, B.

Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Plizzari, Kalulu, Romagnoli, Gabbia, B.Touré, Krunic, Florenzi, Rebic, Pellegri, Maldini. Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie. Allenatore Stefano Pioli.

Cagliari (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; J. Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Walukiewicz, Altare, Oliva, Lykogiannis, Zappa, Grassi, Pereiro, Ceter. Indisponibili: Cragno, Rog, Faragò. Allenatore Leonardo Semplici.

Arbitro: Marco Serra di Torino. Guardalinee: Di Vuolo e Zingarelli. Quarto uomo: Massimi. Var: Guidi. Avar: Lo Cicero.

Milan-Cagliari Diretta TV



Milan-Cagliari in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia, coadiuvato al commento tecnico da Massimo Gobbi.

Milan-Cagliari Streaming Gratis



Milan-Cagliari live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Milan-Cagliari Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Cagliari, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.