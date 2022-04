Vedere Milan-Bologna Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 4 aprile 2022 alle 20:45 sui canali digitali: si gioca per il Monday Night della 31a giornata di Serie A. Al Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) i rossoneri festeggiano questa sera la panchina numero 100 di Stefano Pioli e difendono il primo posto in classifica. Ieri il Napoli li ha raggiunti a quota 66 dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta (1-3) e l’Inter si è riavvicinata a quota 63 (e una partita in meno) dopo la vittoria in casa della Juventus (0-1 con calcio di rigore di Calhanoglu). Il Milan ha vinto in 11 delle ultime 12 sfide di Serie A contro il Bologna (1 pareggio) e nelle ultime sei ha segnato almeno due gol. L’ultima sconfitta con il Bologna è del 6 gennaio 2016 e alla guida dei rossoneri c’era Sinisa Mihajlovic.

Milan-Bologna in TV



Milan-Bologna in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Milan-Bologna in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan-Bologna Streaming Live, probabili formazioni

Il Bologna arriva al Meazza in uno mei momenti più difficili della stagione.

Mihajlovic (in panchina il suo vice Miroslav Tanjga) ha dovuto ricominciare le cure contro la malattia che l’aveva aggredito nell’estate 2019, la squadra è reduce da due sconfitte (senza gol) consecutive e ha i brutti ricordi del 5-2 incassato l’ottobre scorso al Dall’Ara contro i rossoneri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, B Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Rebic, Maldini, Ibrahimovic.

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Barrow, Sansone, Santander, Vignato, Falcinelli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Margani e Mastrodonato. 4° Uomo: Baroni. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Lo Cicero.

Milan-Bologna Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Bologna live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il Milan è reduce da ben otto risultati utili consecutivi e negli ultimi tre turni ha battuto, sempre per 1-0, Napoli, Empoli e Cagliari, confermando una grande solidità nel reparto difensivo. Tre delle quattro sconfitta stagionali in campionato, però, sono arrivate tra le mura amiche: un campanello d’allarme per il tecnico rossonero in vista della sfida di stasera contro il Bologna.

Milan-Bologna streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Milan-Bologna Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Bologna, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.