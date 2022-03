Vedere Juventus-Villarreal Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca per il ritorno degli ottavi di Champions League. Si parte dall’1-1 dell’andata. Allegri è stato molto chiaro in conferenza stampa: “L’obiettivo unico contro il Villarreal è ovviamente passare il turno, e questo capita interpretando al meglio i vari momenti della gara. All’andata abbiamo pagato una disattenzione, ma comunque il turno non si sarebbe comunque deciso in Spagna”.

La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di UEFA Champions League. Solo in un occasione Chiellini e compagni hanno registrato una striscia di vittorie casalinghe più lunga nella competizione, 10 tra il 1996 e il 1997 (la più lunga striscia di una squadra italiana in Coppa Campioni).

Álvaro Morata della Juventus ha segnato una doppietta lo scorso fine settimana, ed è rimasto imbattuto nell’arco dei suoi otto scontri diretti precedenti (3 gol — 4 vittorie, 4 pareggi), mentre Arnaut Danjuma del Villarreal ha segnato quattro gol in questa stagione di UCL, tre dei quali nel secondo tempo.

Juventus-Villarreal Streaming Live, probabili formazioni



L’allenatore del Villarreal Unai Emery ha vinto 29 gare di Europa League, 14 in più di qualsiasi altro allenatore, e ha alzato il trofeo quattro volte. Tuttavia, in Champions League, lo spagnolo è sempre stato eliminato tutte e tre le volte che ha disputato incontri a fase diretta (Valencia e, due volte, col PSG).

Max Allegri: “Questo è il momento che conta della stagione: è adesso che si deve essere diversi dal resto della stagione. Il Villarreal è una squadra esperta, con un allenatore molto bravo, concede poco e non esce dalla partita”

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. Allenatore Allegri.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. Allenatore Emery.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Recentemente ha arbitrato Inter-Liverpool.

Juventus-Villarreal in Diretta TV invece di Rojadirecta italiano



Juventus-Villarreal in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Juventus-Villarreal in Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Juventus-Villarreal live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Juventus-Villarreal Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

