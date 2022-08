Vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 15 agosto 2022 (Ferragosto) alle ore 20:45 italiane sui canali digitali, subito dopo cioè Verona-Napoli delle 18:30. E’ l’ultimo posticipo di oggi e chiude la 1a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23. L’ultimo confronto diretto a Torino risale allo scorso 27 ottobre 2021 quando il Sassuolo ha realizzato una grande impresa vincendo con il risultato di 2-1 finale, grazie alle reti di Frattesi e a quella di Maxime Lopez a tempo praticamente scaduto. Per i bianconeri inutile il momentaneo pareggio di McKennie.

Juventus-Sassuolo Streaming Live, probabili formazioni

La Vecchia Signora di Massimiliano Allegri si è rifatta il look nel corso della sessione estiva di calcio-mercato riportando a Torino Paul Pogba (non giocherà fino a metà settembre per recuperarsi da un infortunio) che va a sommarsi agli ingaggi di Gleison Bremer, Angel Di Maria e l’ultimo, quello di Filip Kostic.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Zakaria, Locatelli; Cuadrado, Di Maria, McKennie; Vlahovic.

Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Fagioli, Alex Sandro, Kostic, Barbieri, Miretti, Rovella, Da Graca, Soulé. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Szczesny. Squalificati: Kean, Rabiot.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione in panchina: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Rogerio, Tressoldi, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Raspadori, Defrel. Indisponibili: Traore, Romagna, Pegolo, Toljan. Squalificati: Maxime Lopez.

Arbitro: Rapuano. Assistenti: Di Vuolo e Di Gioia. Quarto uomo: Giua. Var: Guida. Assistente Var: Muto.

Ángel Di María è il terzo giocatore che ha fornito più assist (131) nei cinque campionati europei dall’inizio dello scorso decennio, dietro solo a Lionel Messi (175) e Thomas Müller (151).

Juventus-Sassuolo in TV



Juventus-Sassuolo in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

Juventus-Sassuolo Streaming Gratis



Juventus-Sassuolo live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Nell’ultimo torneo di Serie A, il Sassuolo ha vinto la partita di esordio (3-2, contro il Verona); i neroverdi hanno vinto per due volte consecutive il primo match di campionato soltanto, tra 2015 e 2016, contro Napoli e Palermo.

Dove vedere la partita Juventus-Sassuolo Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Sassuolo, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.