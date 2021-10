Alle 20:45 italiane di oggi mercoledì 6 ottobre 2021 si potrà vedere Italia-Spagna streaming live e diretta tv sul digitale. Italia e Spagna si affronteranno allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro di Milano nella prima semifinale della Final Four di Nations League. Chi vince volerà in finale dove affronterà il 10 ottobre contro la vincente di Francia-Belgio in programma domani sera, in diretta streaming su Canale 20, all’Allianz Stadium di Torino.

Le formazioni di Italia-Spagna

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Federico Chiesa, Lorenzo Insigne, Pellegrini. Allenatore Roberto Mancini.

Roberto Mancini: “Noi vogliamo sempre vincere, poi sappiamo che dipenderà da noi. Luis Enrique ha detto che prima o poi perderemo? Ha ragione, prima o poi capiterà. A noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice”.

Spagna (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, Laporte, E Garcia, M Alonso; Koke, Busquets, Rodri; Oyarzabal, F Torres, Sarabia. Allenatore Luis Enrique.

Luis Enrique: “Cosa aspettarmi contro l’Italia? Non so cosa succederà, noi cercheremo di fare la nostra partita e avere di più il pallone rispetto a loro, dobbiamo essere più cattivi. Domani quando inizierà la partita sarà il momento giusto per capire cosa fare”.

Arbitro: Sergei Karasev (Russia).

Per vedere Italia-Spagna in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Italia-Spagna Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.