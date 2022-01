Vedere Inter-Juventus Streaming Gratis On-line. Stasera alle 21 si gioca Inter-Juve a San Siro per la Supercoppa. Inzaghi: «Loro abituati alle finali, ad agosto erano favoriti per lo scudetto».

La Juventus parte da sfavorita in questo Derby d’Italia. Chiellini al rientro da titolare dopo il Covid e i pochi minuti che gli sono subito valsi un «turbante» in testa a Roma, ricorda a tutti l’infortunio choc di Chiesa subito domenica nella vittoria esterna contro la Roma. E poi le squalifiche di De Ligt e Cuadrado, per le quali Chiellini rilancia un appello: “le sanzioni del campionato non devono valere per una finale”. E infine l’assenza di Szczesny, che non ha il green pass ma poteva comunque essere titolare stasera a San Siro.

Curiosità. La Juventus non ha mai giocato la Supercoppa a San Siro, ha affrontato l’Inter solo una volta per questo trofeo, a Torino perdendo 1-0, e l’ha disputato solo in un’occasione come vincitrice della Coppa Italia: era l’1 settembre 1990, era il calcio champagne di Maifredi e finì 5-1 per il Napoli.

Inter-Juventus in TV



Inter-Juventus in tv in chiaro con Mediaset su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre).

Inter-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sensi, Correa, Sanchez.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, De Winter, Danilo, Luca Pellegrini, Bentancur, Arthur, Aké, Kaio Jorge, Kean, Dybala.

Arbitro: Daniele Doveri. L’arbitro romano sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale e dal quarto uomo Fabbri, mentre al Var ci saranno Mazzoleni e Ranghetti.

Inter-Juventus Streaming Gratis



Inter-Juventus streaming gratis tramite Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Basterà collegarsi al sito internet da pc fisso o mobile, oppure scaricare l’applicazione su smartphone o tablet. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

