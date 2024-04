Gli incidenti domestici rappresentano una minaccia seria per la sicurezza, e uno dei più rischiosi è legato alla moka, un oggetto iconico per gli italiani ma potenzialmente pericoloso quando si trova sul fornello.

Il tragico incidente a Borgetto

Un tragico incidente accaduto a Borgetto (Palermo) il 3 aprile ha sottolineato questa pericolosità. Una donna di 66 anni, Lucia Taormina, è morta a causa dell’esplosione della moka mentre preparava il caffè, un gesto quotidiano per lei. Il marito ha fatto la terribile scoperta trovando la moglie riversa a terra, gravemente ferita. Nonostante i tentativi dei medici, Taormina è deceduta a causa delle gravi ustioni riportate.

La pericolosità degli incidenti domestici

Le cronache giornaliere evidenziano la frequenza degli incidenti domestici e la loro pericolosità, anche se spesso trascurati. La cucina, in particolare, è un luogo a rischio, con i fornelli che rappresentano una delle principali fonti di incidenti, sia per scottature che per perdite di gas.

Le cause dell’esplosione della moka

Diversi fattori possono contribuire all’esplosione della moka, come la mancanza d’acqua, la pressatura eccessiva del caffè macinato, il malfunzionamento della valvola di sfiato e il deterioramento della guarnizione.

Quanto è sicura la moka del caffé?

La moka, come quella prodotta dalla Bialetti, è generalmente considerata un metodo sicuro per preparare il caffè se utilizzata correttamente e seguendo le istruzioni del produttore. Tuttavia, è importante prestare attenzione durante l’uso per evitare potenziali incidenti. Ecco alcuni punti da tenere in considerazione per garantire la sicurezza durante l’utilizzo della moka:

Seguire le istruzioni: Leggere attentamente le istruzioni fornite dal produttore e seguire ogni passaggio nel processo di preparazione del caffè. Controllo delle guarnizioni: Verificare regolarmente lo stato delle guarnizioni della moka. Le guarnizioni usuratesi possono compromettere la tenuta e aumentare il rischio di perdite o, in casi estremi, di esplosioni. Quantità d’acqua: Assicurarsi di versare la quantità corretta di acqua nella parte inferiore della moka. Mancanza d’acqua può portare ad un aumento eccessivo della pressione interna, aumentando il rischio di esplosioni. Pressatura del caffè: Non pressare eccessivamente il caffè macinato nel filtro della moka. Una pressatura troppo forte può ostacolare il passaggio dell’acqua, causando un accumulo di pressione all’interno della moka. Manutenzione regolare: Effettuare una manutenzione periodica della moka, pulendo accuratamente ogni componente e sostituendo le guarnizioni quando necessario. Controllo del fuoco: Utilizzare la moka su fiamma moderata e posizionare correttamente la caffettiera sul fornello per evitare surriscaldamenti eccessivi. Vigilanza durante l’uso: Monitorare attentamente la moka durante il processo di preparazione del caffè e rimuoverla immediatamente dal fuoco una volta completata l’erogazione del caffè.

Raccomandazioni finali per la sicurezza

È fondamentale prestare attenzione durante l’uso della moka, controllando regolarmente le sue componenti e assicurandosi di seguirne correttamente le istruzioni per evitare incidenti potenzialmente fatali. Seguendo queste precauzioni e utilizzando la moka in modo responsabile, è possibile godere del caffè fatto in casa in modo sicuro e senza rischi eccessivi.