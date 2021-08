Dove vedere Chelsea-Villarreal Streaming Gratis On-line. Il Chelsea affronterà il Villarreal in Supercoppa UEFA 2021 che si giocherà al Windsor Park di Belfast: l’impianto ospiterà la 46esima edizione della competizione, ovvero la sfida annuale tra i detentori delle due principali competizioni europee per club, che ogni anno dà il via alla stagione europea per club.

Nell’angolo blu, con sette titoli europei, sei titoli della massima serie inglese e otto FA Cup, abbiamo il Chelsea, vincitore della UEFA Champions League. Nell’angolo giallo, con un titolo nella terza divisione spagnola del 1970 e due Coppe UEFA Intertoto, c’è il Villarreal (chiamato anche “Sottomarino Giallo”), vincitore della UEFA Europa League, allenato dall’ex Arsenal Unai Emery.

Diretta Chelsea-Villarreal Streaming, le probabili formazioni

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner.

Allenatore Thomas Tuchel.

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yéremi; Gerard Moreno, Fer Niño. Allenatore Unai Emery.

Dove vedere Chelsea-Villarreal in tv



Chelsea-Villarreal in diretta tv mercoledì 11 agosto 2021 alle ore 21 italiane su Amazon Prime Video (link https://www.primevideo.com). La telecronaca sarà curata da Sandro Piccinini, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dove vedere la partita Chelsea-Villarreal Streaming su Internet

Chelsea-Villarreal video streaming gratis con Amazon Prime Video. Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Business, tramite un accordo che permetterà dunque ai locali pubblici di trasmettere la gara sulle reti Sky.

Come possibili alternative per vedere Chelsea-Villarreal non ce ne sono. CI sarebbe il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.