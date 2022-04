Vedere Chelsea-Real Madrid Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Il Chelsea, dopo aver chiuso il suo girone alle spalle della Juventus, ha poi eliminato il Lille negli ottavi (eliminazione diretta) con un doppio successo: 2-0 interno all’andata e 2-1 allo Stade Pierre-Mauroy al ritorno. Più emozionanteil cammino del Real Madrid che, dopo aver dominato il suo Gruppo D, lo stesso che vedeva protagonista anche l’Inter, negli ottavi è stato poi chiamato a superare l’ostacolo PSG. I Blancos, dopo essere stati piegati 1-0 a Parigi da un goal siglato al 94’ da Mbappé, nella sfida di ritorno del Santiago Bernabeu si sono poi imposti per 3-1 in rimonta grazie ad una tripletta di Karim Benzema.

Chelsea-Real Madrid Streaming Live, probabili formazioni



I campioni in carica del Chelsea hanno vinto tutte e sei le loro ultime partite allo Stamford Bridge in UCL, tutte mantenendo la porta inviolata, inclusa la vittoria per 2-0 dello scontro diretto nella semifinale della scorsa stagione. Cinque di queste partite hanno visto il Chelsea in vantaggio già alla fine del primo tempo, e farlo di nuovo darà ai ‘Blues’ la speranza di poter mantenere il record orgoglioso da imbattuti negli scontri diretti in tutte le sedi contro il Real Madrid (3 vittorie, 2 pareggi).

Chelsea (4-3-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, M Alonso; Kanté, Jorginho, Mount; Kovacic; Havertz, Pulisic. Allenatore Thomas Tuchel. A disposizione in panchina: Kepa, Christensen, T Chalobah, James, Sarr, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Ziyech, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, E Militao, Alaba, F Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F Valverde; Benzema, Vinicius J. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Ceballos, Camavinga, Asensio, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos e Gringore. Quarto Uomo: Letexier. VAR: Brisard. Assistente VAR: Willy.

Chelsea-Real Madrid in Diretta TV invece di Rojadirecta italiano



Chelsea-Real Madrid in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Chelsea-Real Madrid in Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Chelsea-Real Madrid live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Dove vedere la partita Chelsea-Real Madrid Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

