Vedere Chelsea-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi martedì 23 novembre 2021 alle ore 21 italiane su Sky Sport e in chiaro su Canale 5: si gioca per la quinta giornata del Gruppo H di Champions League. Da quando ha battuto la Juventus nel primo incontro tra i due club (1-0 in Champions League nel febbraio 2009), il Chelsea non è riuscito più a vincere nelle ultime quattro partite contro il club italiano.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudigere; James, Jorginho, Kantè, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner. A disposizione in panchina: Kepa, Alonso, Thiago Silva, Chalobah, Pulisic, Barkley, Hudson-Odoi, Loftus-Cheeck, Havertz. Allenatore Tuchel.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Winter, Arthur, Kulusevski, Dybala, Kean. Allenatore Allegri.

Arbitro: Jovanovic (Serbia).

Guardialinee: Stojkovic, Mihajlovic. Qaurto Uomo: Simovic. VAR: Hernandez (Spagna). AVAR: Munuera (Spagna).

Chelsea-Juventus in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite), con telecronaca affidata a Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Chelsea-Juventus verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5 con le voci di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Chelsea-Juventus live streaming gratis per gli abbonati tramite Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre Mediaset trasmetterà la sfida in chiaro sul sito sportmediaset.it. Un’altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming di Sky.

Come possibili alternative per vedere Chelsea-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.