Calciomercato Juventus, il grande sogno finalmente si concretizza nella prossima finestra ( Credit: IG@juventus ) – postbreve.com

La Juventus non ha potuto prendere Sandro Tonali in estate, ma la situazione potrebbe cambiare con l’addio di Vlahovic. Ecco gli scenari possibili.

Alla Juventus il nome di Sandro Tonali non è mai uscito davvero dai radar. Il club bianconero aveva iniziato a sognare un suo ritorno in Italia già all’inizio dell’estate, ma i vincoli economici hanno subito raffreddato l’operazione. Troppo alto il costo del cartellino e troppo pesante l’ingaggio che il giocatore percepisce al Newcastle, circa 7 milioni di euro a stagione. La dirigenza juventina ha scelto di concentrarsi su obiettivi più concreti, rimandando eventuali mosse future. Eppure, dalle parti della Continassa, la sensazione è che il discorso Tonali possa tornare d’attualità già dalla prossima sessione di mercato.

Perché Tonali potrebbe diventare un obiettivo raggiungibile

Il nodo resta economico. L’ex centrocampista del Milan, acquistato dal Newcastle nel 2023 per una cifra superiore ai 60 milioni, rappresenta ancora oggi un investimento complesso. La Juventus non ha avuto margini per inserirsi in trattative durante l’ultima finestra estiva, ma la situazione salariale della rosa bianconera è destinata a cambiare.

Il punto centrale riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, in scadenza di contratto e difficilmente orientato al rinnovo, è destinato a lasciare la Juventus a parametro zero. Questo scenario libererebbe un ampio spazio nel monte ingaggi, permettendo alla società di riallocare risorse verso un colpo di spessore a centrocampo. In quel contesto, il profilo di Tonali tornerebbe tra i più desiderati, non solo per l’aspetto tecnico ma anche per la capacità di incarnare il tipo di giocatore che i tifosi vogliono vedere in mezzo al campo: dinamico, fisico e con grande personalità.

Al momento si tratta soltanto di ipotesi, ma alla Juve monitorano la situazione. La variabile principale resta la volontà del Newcastle, club di proprietà saudita, che non ha urgenza di vendere. La disponibilità del giocatore a rientrare in Italia potrebbe però cambiare gli equilibri.

L’accoppiata con Locatelli e il sogno bianconero

Mentre la Juventus riflette sulle strategie di mercato, Tonali continua a essere protagonista in Nazionale. Proprio in questi giorni è atteso in campo accanto a Manuel Locatelli, formando una coppia di centrocampo che a Torino immaginano già con la maglia bianconera. La prospettiva di affiancare due profili italiani, entrambi nel pieno della carriera e con esperienza internazionale, rappresenta un’idea affascinante per società e tifosi. Non è un caso che anche l’arrivo di giocatori come Khephren Thuram venga letto in quest’ottica: costruire un reparto solido, giovane e competitivo. Tonali, con il suo passato al Milan e la sua crescita costante, sarebbe il tassello ideale per alzare il livello qualitativo della mediana bianconera.

Alla Continassa sanno che la trattativa non sarebbe semplice e che serviranno condizioni particolari per avvicinare un giocatore sotto contratto fino al 2028 con un club economicamente potente. Eppure, tra i corridoi della dirigenza, si continua a ripetere che le occasioni di mercato si costruiscono con pazienza e visione. Per ora, Tonali rimane un sogno. Ma la prossima estate, complici le necessità di bilancio e i possibili movimenti in uscita, la Juventus potrebbe avere carte nuove da giocare. E l’idea di rivedere in Serie A uno dei centrocampisti italiani più promettenti della sua generazione non sembra più così lontana.