OpenAI pronta a lanciare un social network: nuova sfida a Musk e Meta. Scoprimao di che si tratta esattamente.

Nel panorama attuale dominato da piattaforme consolidate come Instagram, TikTok, Facebook e Twitter, la domanda su un nuovo social network può sembrare scontata: ne serve davvero un altro? La risposta potrebbe cambiare se a proporlo fosse OpenAI, la società che ha rivoluzionato il mondo dell’intelligenza artificiale generativa con ChatGPT. Con oltre 800 milioni di utenti, il successo del chatbot è inarrestabile e ha spianato la strada a nuove innovazioni, tra cui il possibile lancio di un social network firmato proprio da OpenAI.

Il nuovo social network di OpenAI: una sfida nel mondo dei social media

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha recentemente presentato il modello ChatGPT-4.1, sottolineando il ruolo di OpenAI come leader nello sviluppo di software multimodali capaci di generare non solo testi, ma anche audio, immagini e video. Proprio queste ultime due funzionalità sono al centro del progetto social di Altman, che punta a creare una piattaforma dedicata alla creazione e condivisione di immagini generate da intelligenza artificiale.

Il fenomeno delle immagini in stile Studio Ghibli, delle action figure digitali e delle trasformazioni umane di animali domestici sono solo alcuni esempi del potere attrattivo delle immagini AI-generated, capaci di influenzare fortemente l’interesse degli utenti sulle piattaforme social.

Nonostante siano ancora pochi i dettagli ufficiali, fonti vicine a OpenAI hanno confermato a The Verge che la società sta raccogliendo feedback per sviluppare un social media che sfrutti appieno le proprie tecnologie. Non è chiaro se questo si tradurrà in un feed social integrato all’interno di ChatGPT o in una app autonoma, ma è certo che il chatbot, con i suoi 46 milioni di download nel solo mese di marzo 2025, rappresenta la base ideale per una nuova esperienza social.

Oltre alla mera competizione, la vera ragione dietro l’interesse di OpenAI per un social network è la possibilità di ottenere un flusso massiccio di dati di alta qualità per migliorare ulteriormente i modelli di intelligenza artificiale. La diversificazione in ambito social potrebbe generare nuovi capitali, rafforzando la posizione di OpenAI come protagonista nella rivoluzione AI.

Un social network integrato con ChatGPT e le sue capacità multimodali rappresenterebbe un cambiamento epocale per un mercato social dominato da oltre un decennio da Meta e che vede Musk come principale antagonista. La sfida, tuttavia, richiede investimenti ingenti in infrastrutture e server, ma le potenzialità sono enormi.

Elon Musk e la concorrenza nel settore AI-social

Elon Musk, imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, è noto non solo per Tesla e SpaceX, ma anche per la sua presenza dominante sui social con X e per i suoi investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale. La sua storia con OpenAI è complessa, da co-fondatore a rivale, e il suo interesse per l’intelligenza artificiale si estende anche al lancio di chatbot come Grok.

La competizione tra Altman e Musk si intreccia quindi con quella tra OpenAI e X, rendendo il possibile ingresso di OpenAI nel mercato dei social network un evento destinato a scuotere gli equilibri attuali.

L’arrivo di un social network targato OpenAI rappresenta un tassello importante nell’evoluzione digitale, con potenziali ripercussioni su come immagini e contenuti multimediali generati da intelligenza artificiale saranno creati e condivisi. Restano da scoprire i dettagli e la forma definitiva di questa piattaforma, ma l’interesse e le aspettative sono senza precedenti nel mondo della tecnologia e dei social media.