Vedere l’amichevole Barcellona-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 8 agosto 2021 alle ore 21:30 italiane su Sky per il territorio italiano sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Barcellona-Juventus valida per il Trofeo Gamper 2021 (55esima edizione) si gioca allo stadio “Estadi Johan Cruijff” di Barcellona (con ingresso consentito ad un massimo di 3000 spettatori), scelto come palcoscenico del match al posto del Camp Nou (a causa delle normative imposte dall’emergenza Covid).

Diretta Barcellona-Juventus Streaming, le probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Braithwaite, Griezmann, Depay.

Allenatore Ronald Koeman.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Dragusin, De Sciglio; Ramsey, Ranocchia, Bentancur; Felix Correia, Cristiano Ronaldo, Kulusevski. Allenatore Max Allegri.

Dove vedere la partita Barcellona-Juventus su Internet

Barcellona-Juventus video streaming gratis con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Barcellona-Juventus quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.

Come possibili alternative per vedere Barcellona-Juventus, non ce ne sono. Oppure c’è come sempre il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.