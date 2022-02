Vedere Atalanta-Sampdoria Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:50 sui canali digitali. La 27esima giornata di Serie A si chiude al Gewiss Stadium con la sfida tra Atalanta e Sampdoria: è l’ottava del girone di ritorno (dopo questa 11 al termine del campionato). Si tratta della sfida numero 100 tra Atalanta e Sampdoria, con un bilancio di 21 successi per i nerazzurri a Bergamo contro gli 11 dei blucerchiati e 17 pareggi. L’ultimo confronto al Gewiss Stadium (24 ottobre del 2020) sorride alla Sampdoria, con il successo per 3-1 grazie alle reti di Quagliarella, Thorsby e Jankto.

Atalanta-Sampdoria in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Dario Mastroianni a raccontare Atalanta-Sampdoria su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Dario Marcolin.

Ll’ucraino Ruslan Malinovskyi ha dimostrato una notevole forza mentale, visto tutto quello che sta succedendo in questi giorni nel suo Paese, segnando tre gol tra il 65° e l’80° minuto nelle ultime quattro partite dell’Atalanta. Allo stesso tempo, Andrea Conti della Sampdoria ha segnato due gol esattamente al 63° minuto nell’arco delle sue ultime quattro presenze.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, F Rossi, Cittadini, Maehle, G Pezzella, Pessina, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Zapata, Miranchuk, Palomino, Muriel. Squalificati: Demiral, Djimsiti. Diffidati: Toloi, Zappacosta, De Roon.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore Giampaolo. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Magnani, Yoshida, Augello, Vieira, Sensi, Trimboli, Giovinco, Supriaha. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Bereszynski, Candreva. Diffidati: Murru, Rincon, Thorsby.

Atalanta-Sampdoria streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Atalanta-Sampdoria, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.