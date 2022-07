Aprire un ristorante: ecco cosa occorre

Scegliere di aprire un ristorante è un’ambizione di molti, tuttavia avere un sogno nel cassetto a volte non basta se non si sa, nel concreto, come muoversi per poter aprire un ristorante.

Noi cerchieremo di darvi quante più informazioni possibili su come aprire un ristorante e soprattutto sulle principali attrezzature che non possono mancare per assicurare un ingresso di successo in questo mondo.

Qualora fossi già a conoscenza dei requisiti di legge per aprire un ristorante, scopri di più per procedere all’acquisto delle migliori attrezzature per ristoranti.

Per chi invece non è a conoscenza dei requisiti legislativi, eccoli:

Essere maggiorenni

Aver frequentato ed essere in possesso del certificato del corso SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande)

(Somministrazione di Alimenti e Bevande) Esercitare o aver esercitato in passato e per almeno due anni (non per forza consecutivi) nel settore della ristorazione (anche come semplice dipendente)

(anche come semplice dipendente) Essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui siano state previste, nel piano di studi, materie concernenti il commercio o la preparazione degli alimenti

Qualora

Attrezzature per ristorazione

doveste effettuare ilil nostro consiglio è quello di informarsi presso associazioni di categoria, tenendo in considerazione che il suo costo va dai 600 agli 800 euro. Tuttavia, il corso non è obbligatorio per chi ha esercitato la propria attività nel

In linea generale, oltre ai costi relativi agli aspetti fiscali necessari per aprire un ristorante e quindi in merito alla partita IVA in particolare, per poter aprire un ristorante il costo complessivo si aggira intorno ai 100.000 euro.

La cifra è compresa di tutti quegli investimenti iniziali necessari in termini di locale, arredamento e attrezzature, oltre che qualsiasi dettaglio.

Un errore che purtroppo viene spesso compiuto è quello di non considerare la scelta delle attrezzature come importante tanto quanto l’aspetto estetico.

Se è pur vero che il cliente deve sentirsi a proprio agio e quindi godere di un ambiente bene arredato e accogliente, è anche vero che la scelta delle attrezzature per la ristorazione è essenziale perché da quelle escono i piatti migliori.

Scegliere il giusto forno professionale, la miglior friggitrice, il frigorifero, l’abbattitore di qualità, ma anche la lavastoviglie è il modo migliore per ridurre lo stress durante la preparazione e al tempo stesso consentire ai propri clienti di assaggiare i vostri piatti al massimo della loro qualità.

Forno elettrico multifunzione

Dal canto nostro, uno strumento che non può e non deve mancare nella vostra nuova cucina è il forno elettrico multifunzione, ovvero l’ultima evoluzione del forno elettrico classico.

Oltre alle resistenze e al grill già presenti nel forno classico, i forni multifunzione sono dotati di una ventola che permette di diversificare ulteriormente i propri programmi di cottura, tutti da scegliere in base al tipo di alimento che si desidera preparare.

La ventola in questione è posta sulla parete di fondo e, facendo circolare l’aria riscaldata dalle resistenze, favorisce la cottura uniforme e rapida su tutti i ripiani che costituiscono il forno multifunzione che può comprendere, per alcuni modelli, anche la cottura a vapore o la cottura a microonde.