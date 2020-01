UFO NEWS – L’episodio del presunto avvistamento OVNI risalirebbe all’aprile del 1980, nei pressi della base aerea di Arequipa in Perù. L’oggetto volante non identificato colse tutti i presenti di sorpresa destando allarme, fu classificato come probabile “velivolo-spia”. “Gli UFO? Esistono, li ho visti con i miei occhi”.

A parlare non è un testimone qualsiasi di un avvistamento UFO, quanto un pilota dell’Air Force peruviana, Oscar Santa Maria Huerta. L’occasione di tale rivelazione, nel racconto fornito piuttosto circostanziata, è stato la sessione della conferenza a tema UFO del 2 maggio presso il National Press Club di Washington.

Il pilota peruviano ha poi rivelato come tentò di intercettarlo in volo e come fu aperto il fuoco con i cannoncini in dotazione al suo Jet. Nonostante i 64 colpi sparati, il presunto OVNI non si sarebbe minimamente danneggiato per poi dileguarsi.