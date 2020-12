TERREMOTO OGGI IN TEMPO REALE – Un terremoto di magnitudo 3,9 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale (INGV Terremoti) alle ore 16:59 italiane di oggi, giovedì 17 dicembre 2020. L’epicentro è avvenuto in provincia di Milano, 4 km da Pero (MI), 6 km a ovest di Milano, a una profondità (ipocentro) di 56 km. L’area interessata dall’evento sismico di questo pomeriggio è considerata a pericolosità sismica moderata, come è mostrato dal modello di pericolosità per il territorio nazionale. Numerosi gli abitanti del capoluogo che sui social hanno segnalato di aver avvertito la scossa. Dai primi accertamenti dei Vigili del Fuoco non risulterebbero danni.

Guardando la storia sismica di Milano (DBMI15), cioè le intensità prodotte dai vari terremoti e per i quali si ha l’informazione puntuale sulla località, si nota che solo in un caso si è verificata un’intensità pari al VII grado MCS a Milano, in occasione del terremoto del 1117

nel veronese di magnitudo 6.5. Intensità pari al VI o al V-VI grado MCS a Milano sono state prodotte dai terremoti del 1222 nel Bresciano-Veronese (M 5.7), del 1806 nel Reggiano (M 5.2), del 1851 in Valtellina (M 4.7) e del 1951 nel Lodigiano (M 5.2).

Nel periodo recente, dal 1985 a oggi, la regione è stata interessata da una sismicità moderata: si sono verificati 9 terremoti di magnitudo pari o superiore a 3.0 e circa 100 di magnitudo pari o superiore a 2.0 in un raggio di 50 km attorno Milano. Sono stati solo 2 i terremoti nelle vicinanze della zona epicentrale di oggi: un evento di magnitudo 3.0 nel 2002 ed uno di magnitudo 3.4 nel 2005, entrambi a sud-ovest di Milano.

Il terremoto è stato risentito ampiamente in Lombardia e nelle aree confinanti del Piemonte.