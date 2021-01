Terremoto Oggi Indonesia: Scossa M6,2 provoca vittime a Sulawesi, No Tsunami.

TERREMOTO INDONESIA – Almeno tre persone sono morte e 24 sono rimaste ferite dopo che un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito oggi l’isola indonesiana di Sulawesi. Come riferito dall’Agenzia per la mitigazione dei disastri del paese, l’epicentro del terremoto è stato localizzato sei chilometri a nordest della città di Majene, nella provincia di Sulawesi occidentali, e ad una profondità (ipocentro) di 10 chilometri. Circa 2000 persone sono

state evacuate.

Migliaia di residenti sono fuggiti dalle loro case per cercare riparo dopo il terremoto. L’agenzia ha spiegato che un hotel e l’ufficio del governatore sono stati gravemente danneggiati.

USGS ha informato che il terremoto M6,2 in Indonesia è avvenuto in data 14-01-2021 alle ore 18:28:18 (UTC), nelle coordinate geografiche 3,005°S 118,924°E, con epicentro a 36 km S di Mamuju, e ad una profondità (ipocentro) di 18,4 Km. Non è stato lanciato nessun allarme tsunami.

VIDEO: Il terremoto a Sulawesi del 28 settembre 2018 con tsunami

Il 28 settembre 2018 la stessa isola ha vissuto il tremendo terremoto con conseguente maremoto di Sulawesi. E’ stata una catastrofe sismica occorsa in Indonesia alle ore 18:02:44 UTC+8 (10:02:44 UTC). La scossa di magnitudo 7,5, ha avuto il suo epicentro nella zona centrale dell’isola, precisamente nella reggenza di Donggala, ad una profondità di 20 km.