Vedere Spartak Mosca-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 16:30 italiane sui canali digitali di Sky e Dazn. Si gioca per la penultima giornata del Gruppo C della fase a gironi di Europa League. Qualificazioni ancora da decidere: comanda il Napoli con 7 punti e insegue a solo una lunghezza il Legia Varsavia; a 5 punti il Leicester e, chiude in coda, lo Spartak Mosca a 4 punti. Scopriamo dove vedere Spartak Mosca-Napoli streaming e tv.

Spartak Mosca-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Spartak Mosca (3-4-2-1): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton; Bakaev, Sobolev, Promes. Allenatore Rui Vitoria.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Elmas, Petagna, Lozano. Allenatore Spalletti.

Spartak Mosca-Napoli in TV



Spartak Mosca-Napoli in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del

Spartak Mosca-Napoli Streaming Gratis



digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Telecronaca di Spartak Mosca-Napoli affidata a Stefano Borghi, mentre Sky ha scelto Dario Massara per raccontare le emozioni del match.

Spartak Mosca-Napoli live streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Dove vedere la partita Spartak Mosca-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Spartak Mosca-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.