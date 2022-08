Vedere Sassuolo-Milan Streaming Gratis On-line è possibile martedì 30 agosto 2022 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca come partita di apertura della 4a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, primo turno insfrasettimanale, che si gioca allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il Sassuolo, reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro lo Spezia, sarà poi domenica 4 settembre allo Zini contro la Cremonese. Il Milan, invece, che ha battuto nell’impegno più recente il Bologna a San Siro, sfiderà sabato 3 settembre l’Inter nel Derby della Madonnina.

Sassuolo-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Tressoldi, Henrique, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Ceide, Defrel.

Mlan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Tonali, Adli, Bakayoko, Messias, De Ketelaere, Lazetic.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Tolfo e Rocca. 4° Uomo: Rapuano. VAR: Banti. Assistente VAR: Bindoni.

Sassuolo-Milan in TV



Sassuolo-Milan in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca di Sassuolo-Milan su sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Sassuolo-Milan Streaming Gratis



Sassuolo-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it). Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand. Per accedere allo stadio, è necessario presentare un documento valido d’identità e il biglietto della partita.

Dove vedere la partita Sassuolo-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sassuolo-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.