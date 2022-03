Vedere Sampdoria-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:00 italiane sui canali digitali. La 29a giornata di Serie A continua al Luigi Ferraris di Marassi (Genova) con la sfida tra Sampdoria e Juventus: è la decima del girone di ritorno (dopo questa nove al termine del campionato).

La Juventus occupa la 4a posizione in classifica con 53 punti (4 in meno del Napoli, terzo). Arriva da 14 risultati utili consecutivi e ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare giocate contro la Sampdoria (si presenta alla sfida dopo 2 sconfitte consecutive), considerando tutte le competizioni (16 reti in totale): per i bianconeri sei successi in questo parziale. Ben 11 (79%) delle 14 partite casalinghe di campionato della Sampdoria hanno visto più di 2,5 gol.

Sampdoria-Juventus in TV



Sampdoria-Juventus in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Edoardo Testoni a raccontare Sampdoria-Juventus su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Marco Parolo.

Sampdoria-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Il tecnico della Juventus, Max Allegri: “Dire che Dybala ha bisogno di… non è giusto. E’ un uomo e professionista in una situazione in cui deve discutere il rinnovo di contratto.

Si gioca, si va in campo e si fa quello che si deve fare. Lui è sereno e tranquillo. Si sta impegnando molto per tornare a disposizione perché io e la squadra abbiamo bisogno di Dybala, speriamo di averlo in Champions”.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Audero, Ravaglia, Magnani, Conti, Ferrari, Ekdal, Sensi, Trimboli, Vieira, Giovinco, Supriaha, Montevago. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Murru.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, De Winter, Akè, Miretti, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Chiellini, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Dybala. Squalificati: Bernardeschi.

Arbitro: Valeri. Guardalinee: Di Vuolo – Bottegoni. Quarto Uomo: Cosso. Var: Aureliano. Assistente Var: De Meo.

Sampdoria-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Sampdoria-Juventus streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dal 2013 in poi la Juventus ha perso tre trasferte di Serie A contro la Sampdoria (6V), solo contro Roma (quattro) e Napoli (cinque) i bianconeri hanno perso più gare esterne nel periodo.

Dove vedere la partita Sampdoria-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Sampdoria-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.