Vedere Real Madrid-PSG Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca per il ritorno degli ottavi di Champions League. Sale l’attesa per il big match in programma alle ore 21 al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Paris-SG (diretta esclusiva su Prime Video). Per strappare il pass per i quarti di finale di Champions League, i Blancos di Carlo Ancelotti saranno chiamati a vincere e ribaltare l’1-0 dell’andata al Parco dei Principi, quando Mbappé nel finale buttò giù il muro degli spagnoli regalando il successo alla formazione di Pochettino (Courtois parò anche un calcio di rigore a Lionel Messi).

Il risultato di 1-0 maturato in Francia nella gara di andata lascia aperto ogni possibile discorso di qualificazione e tra l’altro il Real Madrid sta attraversando un ottimo momento di forma, visto che da quell’incontro in poi ha inanellato tre successi consecutivi in campionato (contro Alaves, Rayo Vallecano e Real Sociedad).

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E Militao, Nacho, Alaba; Modric, F Valverde, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius J. Allenatore: Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Marcelo, Vallejo, Lucas Vazquez, Ceballos, Isco, Camavinga, E Hazard, Jovic, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N Mendes; Danilo P, Verratti, Paredes; Messi, Mbappé, Neymar.

Allenatore: Pochettino. A disposizione in panchina: Navas, Letellier, Kehrer, Diallo, Dagba, I. Gueye, Wijnaldum, Dina Ebimbe, Michut, Simons, Di Maria, Icardi.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra e De Vries. 4° Uomo: Lindhout. VAR: Van Boekel. Assistente VAR: Blom.

Real Madrid-PSG in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Real Madrid-PSG live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. I primi 30 giorni sono gratuiti per tutti.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

