Vedere Napoli-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 4 dicembre 2021 alle ore 20:45 sui canali digitali: 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Il Napoli di Spalletti riceve al Maradona l’Atalanta del tecnico Gasperini per un incrocio scudetto da non sottovalutare. La Dea infatti è stata capace di inanellare un filotto che l’ha portata a ridosso della vetta della classifica, anche grazie al leggere calo dei partenopei capaci di raccogliere solamente una vittoria nelle ultime 4 partite.

Il distacco tra le due squadre è di cinque punti, in mezzo ci sono Milan (alle 15 in campo contro la Salernitana e Inter, alle 18 gioca contro la Roma all’Olimpico): grande lotta nelle prime posizioni della classifica.

Napoli-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Elmas. A disposizione in panchina: Meret, Marfalla, Malcuit, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore Domenichini (Spalletti squalificato).

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Hateboer, Malinovskyi, Miranchuk, Piccoli, Muriel. Allenatore Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Longo e Vono. Quarto Uomo: Fourneau. Var: Banti. Avar: Passeri.

Napoli-Atalanta in TV



Napoli-Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

Napoli-Atalanta Streaming Gratis



Napoli-Atalanta live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Atalanta è la vittima preferita di Andrea Petagna in Serie A (cinque reti in cinque sfide) – l’attaccante del Napoli ha giocato due stagioni con la Dea, collezionando nove reti in 63 presenze nel massimo campionato.

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Napoli-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Atalanta, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Atalanta in rimonta in classifica: quattro vittorie consecutive in campionato per la Dea, con 12 gol segnati. I nerazzurri non perdono dal 3 ottobre, in casa contro il Milan. Da quel momento sei vittorie e due pareggi, con il distacco dalle prime posizioni già ridotto. La sfida contro il Napoli può essere l’occasione per entrare definitivamente in lotta scudetto.