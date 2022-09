Vedere Milan-Inter Streaming Gratis On-line è possibile sabato 3 settembre 2022 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN. Questo Derby della Madonnina si gioca per la 5a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano).

Come stanno le due squadre in classifica? I nerazzurri dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese hanno sorpassato il Milan, il quale è stato fermato sul pareggio dal Sassuolo, con i rossoneri fermi a 8 punti contro i 9 fin qui raccolti dall’Inter. Davanti c’è la Roma di Dybala e l’Atalanta con 10 punti. Il Derby Milan-Inter si gioca dopo Fiorentina-Juventus (ore 15) e prima di Lazio-Napoli (20:45).

Milan-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Milan e Inter si giocheranno tra qualche mese anche la Supercoppa Italiana: nella scorsa stagione i rossoneri si sono laureati campioni d’Italia mentre i nerazzurri hanno conquistato la Coppa Italia.

Il Milan è reduce da cinque successi interni consecutivi in Serie A e non infila sei vittorie consecutive in casa, nella competizione, dall’agosto 2014, a cavallo tra le gestioni di Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, BAllo-Tourè, Gabbia, Thiaw, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Vranckx, Dest, Lazetic, Diaz, Origi.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Martinez, Correa. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini, Dzeko, Carboni.

Arbitro: Daniele Chiffi. Guardalinee: Meli e Peretti. 4° Uomo: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Milan-Inter in TV



Milan-Inter in diretta tv con DAZN. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento tecnico da Massimo Gobbi. Gli abbonati sia a Sky che a DAZN potranno vedere il derby anche sulla app presente sul decoder Sky Q o tramite il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite) al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

Milan-Inter Streaming Gratis



Milan-Inter live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Milan-Inter inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.