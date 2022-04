Vedere Milan-Genoa Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 15 aprile 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali: si gioca il secondo match della 33a giornata di Serie A. Il Milan capolista di Stefano Pioli (68 punti dopo 32 partite e ha perso quattro punti sull’inseguitrice Inter nelle ultime due partite) sfida in casa il pericolante Genoa di Alexander Blessin. I rossoneri (20 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte) arrivano da due pareggi consecutivi senza segnare. I liguri (2 vittorie, 16 pareggi e 14 sconfitte) occupano il penultimo posto a pari merito con il Venezia a quota 22 punti, e hanno 3 lunghezze di ritardo dal Cagliari quartultimo.

Milan-Genoa in TV



Milan-Genoa in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Nessun pareggio nelle ultime 10 sfide tra Milan e Genoa disputate nel girone di ritorno in Serie A: otto successi dei rossoneri contro i due del Grifone – entrambe le vittorie dei liguri nel parziale sono arrivate al Meazza.

Milan-Genoa Streaming Live, probabili formazioni

Il Milan non ha subito gol nelle ultime cinque partite di campionato – Stefano Pioli potrebbe infatti diventare solo il terzo allenatore nella storia dei rossoneri a registrare almeno sei clean sheet di fila in una singola stagione di Serie A, dopo Fabio Capello (due volte nel 1993/94: sette e nove) e Nereo Rocco (sette nel 1971/72).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Castillejo, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Romagnoli, Diaz.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Frendrup, Criscito, Bani, Calafiori, Masiello, Ghiglione, Amiri, Yeboah, Piccoli, Galdames, Gudmundsson. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden. Squalificati: nessuno. Diffidati: Portanova.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Bottegoni e Vecchi. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Orsato. Assistente VAR: Passeri.

Milan-Genoa Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Genoa live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Statistica in evidenza: il Genoa ha segnato finora il 75% dei suoi gol in questa stagione di Serie A nel corso della ripresa, un record alto in campionato.

Dove vedere la partita Milan-Genoa Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Milan-Genoa, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Nei 53 precedenti casalinghi in Serie A, i rossoneri conducono nelle statistiche con 33 successi, 14 pareggi e 6 affermazioni dei rossoblù. Il Grifone, in particolare, si è imposto in 2 degli ultimi 8 confronti disputati a San Siro (4 sconfitte e 2 pareggi), interrompendo un digiuno di vittorie esterne contro il Diavolo che durava precedentemente dal 1958.