Vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 15 maggio 2022 alle 18 italiane sui canali digitali: si gioca per la 37a giornata di Serie A, la penultima di campionato. Il Milan di Pioli, capolista con 2 punti di vantaggio sull’inter, è reduce da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate. L’Atalanta di Gasperini, invece, arriva da 2 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 4 gare. La Dea è in lotta assieme a Lazio, Roma e Fiorentina per un piazzamento in Europa League, anche considerato lo slot in più che arriva dalla Coppa Italia e l’ulteriore posto che potrebbe scaturire in caso di un successo giallorosso in Conference League.

Sandro Tonali del Milan ha festeggiato il suo 22esimo compleanno segnando due gol contro il Verona, e segnando nello scontro diretto ad ottobre, mentre Luis Muriel ha segnato in tutte e tre le ultime trasferte dell’Atalanta in campionato, segnando due volte il terzo gol della partita.

Milan-Atalanta in TV

Milan-Atalanta in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Milan-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Florenzi, Romagnoli, Gabbia, Bakayoko, Bennacer, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kjaer, Maldini.

Atalanta (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Boga, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Scalvini, Miranchuk. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ilicic, Pezzella, Toloi.

Arbitro: Orsato. Guardalinee: Preti e Giallatini. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Irrati. Assistente VAR: Dionisi.

Calci d’angolo, forse un difetto del Milan? Pioli: “Credo che possiamo fare meglio. Statici no, proviamo tante soluzioni, ma non abbiamo ottenuto grandi risultati. Spero che domani vada meglio”. Domani “è la classica partita in cui raccogliere tutto ciò che abbiamo seminato”. Pioli non svela per ora che domanda vorrebbe gli venisse fatta: “Ve lo dico il 22 maggio”. La vigilia ricorda quella di Atalanta-Milan dell’anno scorso? “Dopo il Cagliari l’anno scorso stavamo male a livello morale, abbiamo svoltato dopo la grigliata a Milanello del mercoledì”.

Milan-Atalanta Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Milan-Atalanta live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Milan-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

