Il metapneumovirus umano è un virus respiratorio che sta diventando sempre più diffuso negli Stati Uniti, causando sintomi simili al Covid come tosse secca, naso che cola, mal di gola e febbre. Secondo le autorità sanitarie americane, ci sono state in aumento del 36% di casi rispetto al picco stagionale di questo virus prima della pandemia di Covid.

Il virus può essere più grave per anziani, bambini e persone immunocompromesse, causando bronchiolite o polmonite che può essere fatale nei casi più gravi. Il metapneumovirus umano è molto diffuso e sta diventando una grande preoccupazione per gli scienziati, poiché non esistono vaccini contro di esso. Visti i recenti scandali sui vaccini anti-covid, viene da pensare che non mancherà molto tempo perchè se ne produca uno adatto per questo metapneumovirus umano.