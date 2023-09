Il Messico è diventato il primo paese al mondo a riconoscere apertamente l’esistenza di esseri extraterrestri. Il ricercatore e giornalista Jaime Maussan, insieme ad altri esperti, ha presentato alla Camera dei Deputati 2 corpi di esseri mummificati in due scatole dopo aver accertato che hanno più di mille anni.

Questi corpi, ha detto, sono stati ritrovati in una miniera in Perù, tra le città di Palpa e Nasca, nel 2017. Inoltre, ha sottolineato che i presunti esseri extraterrestri non sono corpi recuperati da navi aliene cadute sulla Terra, ma piuttosto sono stati sepolti.

“Non si tratta di mummie, si tratta di corpi integri, completi, che non hanno subito manipolazioni all’interno e che presentano una serie di elementi che li rendono davvero straordinari”.

La scoperta di esseri extraterrestri

“C’è una chiara dimostrazione che ci presentiamo con campioni non umani che non sono imparentati con nessuna altra specie nel nostro mondo, e che tutte le possibilità sono aperte per qualsiasi istituzione scientifica di indagarli e per qualsiasi specialista del DNA di accederv e studiarle da solo”, ha osservato.

Allo stesso modo, Jois Mantilla, giornalista e ricercatore di Otro Mundo Comunicaciones, ha rafforzato questa idea e ha sottolineato che fanno parte di una specie sconosciuta alla scienza.

Le smentite e le critiche

“Si tratta di due specie mai viste (…) Nel giugno 2017, prima che presentassimo la scoperta insieme a Jaime Maussan in una conferenza stampa a Lima, alcuni archeologi e altri professionisti che si autodefiniscono della comunità scientifica hanno denunciato la frode, la fabbricazione di corpi con resti di altri animali, e ha raccontato al pubblico che alcuni artigiani hanno mutilato mani e piedi e hanno tagliato le orbite di una vera mummia in un laboratorio per darle un aspetto alieno”, ha affermato.

Tuttavia, Mantilla ha ricordato che rinomati archeologi hanno squalificato questa versione, ma non hanno mai effettuato test per negare che non si tratti di “esseri non umani”.

“La stampa, ovviamente, ha creduto in loro perché sono i riferimenti più importanti in archeologia che lo hanno detto, sono stati gli scienziati a dirlo. Allora, ma sapete quante analisi, quanti campioni sono stati prelevati, quanti studi ha fatto questa comunità scientifica su questi corpi (…) Zero, niente, non sono nemmeno andati a incontrarli, sono stati all’università dell’ICA per quattro anni? e non sono andati a conoscerli”, ha rimproverato.

Esperto di Ufo mostra due 'corpi alieni' al Parlamento messicano. Secondo il ricercatore sarebbero extraterrestri di 1.000 anni fa #ANSA https://t.co/iqXz07BkUX pic.twitter.com/Saa8wosaCq — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 14, 2023