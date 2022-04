Vedere Leicester-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 28 aprile 2022 alle ore 21 sui canali digitali: la Roma di Mourinho visita il Leicester di Rodgers per l’andata delle semifinali di Conference League 2021-22. Giunta alla sua terza semifinale europea in quattro anni, la squadra giallorossa è ora intenzionata ad approdare finalmente all’ultimo atto, tornando in una finale europea 31 anni dopo l’ultima volta. Il Leicester dal canto suo, dopo aver vinto Premier, FA Cup e Community Shield negli ultimi anni, cerca la consacrazione anche in ambito internazionale.

Leicester-Roma in TV



Leicester-Roma in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Leicester-Roma in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Leicester-Roma Streaming Live, probabili formazioni

La semifinale d’andata di Conference League tra Leicester e Roma si giocherà giovedì 28 aprile 2022.

Appuntamento alle ore 21 al King Power Stadium di Leicester.

Leicester City (4-1-4-1): Schmeichel; Ricardo, Fofana, Evans, Castagne; Dewsbury-Hall; Albrighton, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy. A disposizione in panchina: Ward, Soyunçu, Justin, Amartey, Thomas, Mendy, Soumaré, A Perez, Iheanacho, Choudhury, Lookman, Daka. Allenatore Rodgers.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Bove, Sergio Oliveira, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov. Allenatore Mourinho.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Yuste e Alonso Fernandez (Spagna). Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Munuera. Assistente VAR: Hernandez.

Leicester-Roma Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Leicester-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Leicester-Roma streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Leicester-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

