Vedere Lazio-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:50 sui canali digitali: si gioca per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie A, l’ottava del girone di ritorno (dopo questa 11 al termine del campionato).

Biancocelesti a 43 punti in classifica in piena corsa per un posto Champions (in lotta con Juventus e Atalanta) ma chiamati a guardarsi anche le spalle per un piazzamento in Europa League o Conference League. Azzurri (punti 54) in lotta con Milan ed Inter per lo Scudetto in un’appassionante lotta a tre. Nell’ultimo turno di Serie A, la Lazio ha pareggiato 1-1 ad Udine mentre il Napoli ha ottenuto lo stesso risultato sul campo del Cagliari.

Sarà Stefano Borghi a raccontare Lazio-Napoli su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Riccardo Montolivo.

Ciro Immobile ha preso parte a nove gol (sei reti e tre assist) nelle sue ultime nove sfide di campionato contro il Napoli. Il classe ’90 (19 reti nel 2021/22) potrebbe tagliare il traguardo dei 20 gol per la sesta stagione diversa in Serie A: solo Giuseppe Meazza e Gunnar Nordahl hanno fatto meglio (sette entrambi) nella storia del torneo.

Maurizio Sarri ha vinto il 69% (79/114) delle gare alla guida del Napoli in campionato: record per un allenatore nella storia del club partenopeo in Serie

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Acerbi, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Adekanye, Lazzari.

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in pancina: Meret, Idasiak, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Elmas, Mertens, Ounas, Petagna. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Anguissa, Lobotka, Lozano, Malcuit, Tuanzebe.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Passeri e Tegoni. Quarto uomo: Cosso. Var: Massa. Assistente Var: Preti.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Napoli (84%) e Lazio (82%) sono le due squadre con la percentuale di passaggi riusciti più alta nella metà campo avversaria in questa stagione di Serie A.

Nel 2022, il Napoli è sia la squadra che ha guadagnato più punti (15 in 7 gare) in Serie A, sia quella che ha subito meno reti (solo quattro).