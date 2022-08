Vedere Lazio-Inter Streaming Gratis On-line è possibile venerdì 26 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca per la 3a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Olimpico” di Roma. L’Inter ha vinto tutte le ultime tre trasferte di campionato e con Simone Inzaghi non è mai arrivata a quattro successi esterni di fila; l’ultima volta i nerazzurri ci sono riusciti con Antonio Conte in panchina, tra febbraio e aprile 2021 (cinque in quel caso).

Lazio-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Un anno fa, all’Olimpico, finì tra le polemiche per la rete laziale del momentaneo 2-1 ad opera di Felipe Anderson, siglata con Dimarco a terra a inizio azione. Alla fine Milinkovic-Savic mise il punto esclamativo con un colpo di testa che valse il definitivo 3-1 in favore dei biancocelesti.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Allenatore Maurizio Sarri.

A disposizione in panchina: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, S Radu, Kamenovic, Hysaj, Marcos Antonio, Luis Alberto, Bertini, Vecino, Zaccagni, Romero, Cancellieri. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Onana Cordaz, D’Ambrosio, Darmian, Bellanova, Gosens, Agoumè, Asllani, Gagliardini, Correa, Dzeko. Indisponibili: Mkhitaryan, Dalbert. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Pagliardini e Vecchi. Quarto uomo: Maresca. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Carbone.

Lazio-Inter in TV



Lazio-Inter in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca sarà effettuata da Pierluigi Pardo, commento tecnico di Dario Marcolin.

Lazio-Inter Streaming Gratis



Lazio-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it). Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand. Per accedere allo stadio, è necessario presentare un documento valido d’identità e il biglietto della partita.

Dove vedere la partita Lazio-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.