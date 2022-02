Vedere Juventus-Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A, la quinta del girone di ritorno. La Juventus di Massimiliano Allegri (quinta in classifica con 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte) lancia la rincorsa alla zona Champions e riparte, dopo il mercato d’inverno, ospitando a Torino il Verona dell’ex Igor Tudor che si trova in nona posizione a quota 33, con un cammino di 9 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le 30 partite interne di Serie A contro il Verona (25V, 5N): nella storia del massimo campionato nessuna squadra ha mai disputato più partite casalinghe senza mai perdere contro una singola avversaria.

Juventus-Verona in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Ricky Buscaglia a raccontare Juventus-Verona su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita di San Siro sarà invece Massimo Ambrosini.

Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus (2V, 2N) e potrebbe diventare la prima squadra dalla Sampdoria nel 2013 a non perdere per cinque incontri di fila contro i bianconeri nella competizione.

Nei 30 precedenti in Serie A disputati in casa della Vecchia Signora, il Verona non ha mai vinto: il

bilancio è infatti di 25 successi dei bianconeri e 5 pareggi. Nella gara di andata, tuttavia, i gialloblù si imposero per 2-1 al Bentegodi.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Arthur, Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Israel, Bonucci, Rugani, Luca Pellegrini, McKennie, Miretti, Kaio Jorge, Kean, Dybala. Indisponibili: Chiesa, Alex Sandro, Perin, Bernardeschi. Squalificati: Locatelli. Diffidati: Danilo, Bernardeschi.

Verona (3-5-2): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. Allenatore Tudor. A disposizione in panchina: Pandur, A Berardi, Sutalo, Coppola, Depaoli, Bessa, Tameze, Cancellieri, Praszelik, Retsos, Lasagna. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla. Squalificati: Simeone. Diffidati: Casale, Faraoni, Gunter, Veloso.

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli. Guardalinee: Cipressa-Fiore. Quarto Uomo: Baroni. Var: Doveri. Assistente Var: Di Vuolo.

Juventus-Verona streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Juventus-Verona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.