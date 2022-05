Vedere Juventus-Venezia Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 1° maggio 2022 alle 12:30 sui canali digitali: si gioca la 35a giornata di Serie A. La gara d’andata tra Juventus e Venezia è terminata 1-1 e gli arancioneroverdi possono rimanere imbattuti in entrambe le partite stagionali in Serie A contro i bianconeri per la prima volta dal 1941/42 (pareggio 0-0 all’andata e successo 2-0 al ritorno).

Juventus-Venezia in TV

Juventus-Venezia in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Juventus-Venezia in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus-Venezia Streaming Live, probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Kean; Vlahovic. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Chiesa, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. Allenatore Soncin. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini, Modolo, Romero.

Juventus-Venezia Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Venezia live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Juventus-Venezia streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Juventus-Venezia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Venezia, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.