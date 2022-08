Vedere Juventus-Spezia Streaming Gratis On-line è possibile mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN e Sky. Si gioca per la 4a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Allianz Stadium” di Torino.

La Juve si appresta a scendere in campo contro lo Spezia con la notizia fresca che Paredes è ormai un giocatore bianconero. I bianconeri hanno infatti raggiunto l’accordo con il Paris SG: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a 15 milioni più 5 di bonus. Domani l’argentino sosterrà le visite mediche probabilmente a Parigi per poi raggiungere Torino in tarda serata. Adesso Allegri ha a centrocampo il rinforzo che voleva, l’ultimo tassello di una squadra che vuole riscattarsi dopo le ultime due partite e l’argentino è pronto a dare una mano ai bianconeri.

Juventus-Spezia Streaming Live, probabili formazioni

I precedenti in terra piemontese nelle ultime due stagioni in A sorridono alla Juve: 3-0 nella stagione 2020/2021 con reti di Morata, Chiesa e Ronaldo, e 1-0 nell’ultima stagione nuovamente con Morata match winner.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Rabiot, Locatelli; McKennie, Miretti, Kostic; Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, McKennie, Fagioli, Zakaria, Soulé, Kostic, Milik, Di Maria. Indisponibili: Bonucci, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Pogba, Aké. Squalificati: nessuno.

Spezia (3-5-2): Dragowski, Nikolau, Kiwior, Caldara; Reca, Kovalenko, Sala, Agudelo, Gyasi; Verde, N’Zola. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Zoet, Zvoko, Sala, Hristov, Holm, Sher, Kovalenko, Beck, Ellertsson, Sanca. Indisponibili: Amian, Ferrer, Verde, Maldini. Squalificati: Ekdal.

Arbitro: Colombo. Guardalinee: Scatragli e Marchi. Quarto Uomo: Valeri. VAR: Nasca. Assistente VAR: Longo S.

Juventus-Spezia in diretta tv con DAZN. Il match verrà trasmesso in diretta e in co-esclusiva anche su Sky grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite).

Juventus-Spezia live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go. A pagamento per tutti con NOW.

Il pre-partita di Juventus-Spezia inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Spezia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Spezia, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.