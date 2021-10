Vedere Juventus-Sassuolo Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 27 ottobre 2021 sui canali digitali: si gioca per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A, secondo turno infrasettimanale di questa stagione 2021-22.

Dopo il pareggio nel derby d’Italia contro l’Inter, la Juventus affronta il Sassuolo per rimanere nei piani alti della classifica. La Vecchia Signora e Sassuolo hanno evidentemente obiettivi diversi in classifica, ma intanto la formazione di Alessio Dionisi arriva al match dell’Allianz Stadium rinfrancata dal 3-1, in rimonta, con cui ha spento le velleità del Venezia.

Il fischio d’inizio della partita allo stadio all’Allianz Stadium, colmo fino al 75% come previsto dalle normative anti-Covid, e che sarà arbitrata dall’arbitro Sacchi di Macerata, è in programma alle ore 18:30 italiane di oggi.

Nella scorsa stagione, la Juventus si è imposta sul Sassuolo sia all’andata che al ritorno e con il medesimo risultato: 3-1 sia all’andata in casa che al ritorno, disputato al Mapei Stadium.

Il Sassuolo è la squadra con cui Manuel Locatelli ha giocato più partite (96) e segnato più gol (sei) in Serie A – la prima rete del centrocampista della Juventus nel massimo torneo è arrivata proprio contro i neroverdi, con la maglia del Milan nell’ottobre 2016.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Federico Chiesa; Paulo Dybala, Alvaro Morata.

Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Kulusevski, Kaio Jorge.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca. Allenatore Alessio Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Harroui, Oddei, Henrique, Defrel.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Bottegoni e Rossi. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Ghersini. AVAR: Giua.

Massimiliano Allegri diventerà in questo incontro il terzo allenatore a tagliare il traguardo delle 200 panchine di Serie A con la Juventus, dopo Giovanni Trapattoni (402) e Marcello Lippi (258).

Juventus-Sassuolo in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Dario Marcolin.

Juventus-Sassuolo Streaming Gratis



Juventus-Sassuolo live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Juventus-Sassuolo, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.