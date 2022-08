Vedere Juventus-Roma Streaming Gratis On-line è possibile sabato 27 agosto 2022 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca per la 3a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo stadio “Allianz Stadium” di Torino.

La Joya: “Voglio fare felici i miei nuovi tifosi”

I bianconeri, dopo il 3-0 al debutto sul Sassuolo, sono incappati nel mezzo passo falso di Marassi contro la Sampdoria (0-0). I giallorossi di José Mourinho, invece, sono a punteggio pieno. Massimo risultato con il minimo sforzo e doppio 1-0 su Salernitana e Cremonese. Sarà una partita speciale per Paulo Dybala, alla prima contro la “sua” Vecchia Signora.

Juventus-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Juventus-Roma sarà soprattutto la partita di Paulo Dybala. L’argentino su Instagram: “Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sará vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni!”.

Juventus (4-1-4-1): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Kostic; Vlahovic. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Rovella, Fagioli, Zakaria, Miretti, Soulè, Kean, Milik.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Pellegrini Spinazzola; Paulo Dybala, Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kumbulla, Tripi, Celik, Vina, Bove, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Guardalinee: Preti e Berti. IV Uomo: Abisso. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Sono 196 a oggi gli scontri fra le due squadre in competizioni ufficiali, di cui 179 in Serie A TIM. Questo il bilancio: 85 vittorie Juventus, 50 pareggi, 41 vittorie Roma.

Juventus-Roma in TV



Juventus-Roma in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite). La telecronaca sarà effettuata da Stefano Borghi, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Juventus-Roma Streaming Gratis



Juventus-Roma live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it).

Il pre-partita di Juventus-Roma inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.