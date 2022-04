Vedere Juventus-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 3 aprile 2022 alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca il Derby d’Italia per la 31a giornata di Serie A. Tutti inchiodati al televisore per vedere l’attesissima sfida contro l’Inter in programma allo Stadium. L’ultima e finora unica vittoria nerazzurra allo “Stadium” risale invece al 2012, quando la squadra allenata da Stramaccioni sconfisse quella di Antonio Conte per 1-3.

Allegri sa benissimo che ci saranno in palio punti pesanti nel big-match di oggi: “È difficile dire chi è favorito nel derby d’Italia. Sicuramente l’Inter, il Napoli e il Milan sono candidate al titolo. Mentre noi, vogliamo consolidare il quarto posto. Il nostro obiettivo è giocare la Champions League nella prossima stagione”.

Juventus-Inter in TV



Juventus-Inter in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Allegri (Juve): “Sarà una bella serata, con lo stadio al 100% della capienza. Noi vogliamo continuare il percorso. Proveremo a battere i campioni d’Italia in carica”.

Juventus-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Allegri ha le idee chiare: “Quest’anno siamo partiti per costruire un futuro in cui vincere nel più breve tempo possibile e l’anno prossimo saranno 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli.

Siamo cresciuti ma non abbastanza per vincere. Dovremo presentarci in condizioni migliori ai nastri di partenza della prossima stagione”.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic. Allenatore Max Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore Simone Inzaghi.

Juventus-Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Inter live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

La gara d’andata, giocata a San Siro lo scorso 24 ottore, è terminata sul risultato di 1-1 col vantaggio dell’Inter firmato da Dzeko e pareggio su rigore di Paulo Dybala nel finale.

Dove vedere la partita Juventus-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’Inter è la formazione che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (ben 19), anche perchè è una delle quattro formazioni che vanta il maggior numero di gol segnati nell’ultima mezz’ora di gioco (22 reti, come Atalanta, Lazio e Verona).