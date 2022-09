Vedere Juventus-Benfica Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 21 italiane sui canali digitali di Amazon Video Prime in esclusiva. All’Allianz Stadium di Torino, la Juve ospita il Benfica nella 2a giornata della fase a gironi del Gruppo H di UEFA Champions League.

La prima giornata ha visto la Juventus iniziare con una sconfitta, perdendo solo 2-1 contro i campioni di Francia del PSG, quando tutti i segnali puntavano inizialmente ad una pesante umiliazione. I sintomi negativi di quella partita, si sono poi rivisti in campionato contro la Salernitana, recuperando dopo un inizio disastroso (0-2 a fine primo tempo) prima che un finale esplosivo vedesse l’espulsione di tre giocatori, più lo stesso allenatore Massimiliano Allegri.

Nei minuti di recupero la ciliegina sulla torta: gol annullato dal VAR (dopo un grave errore) che diversi media hanno poi giudicato regolare e che è stato il vero protagonista sulle prime pagine dei giornali italiani lunedì scorso.

Juventus-Benfica Streaming Live, probabili formazioni



L’ultima partita tra Juventus e Benfica in una competizione europea è stata la semifinale di Europa League 2013-14, con la squadra portoghese che ha vinto 2-1 complessivamente (2-1 in casa e 0-0 in trasferta a Torino). Di Maria regolarmente convocato, ma dovrebbe partire dalla panchina. Ancora fuori Szczesny, out anche Locatelli, Rabiot e Alex Sandro per un risentimento. Possibile 3-5-2 con Vlahovic-Milik.

Juventus (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic.

Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, De Sciglio, Fagioli, Soulé, Di Maria, Kean.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernandez; Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. Allenatore: Schmidt. A disposizione in panchina: Leite, Brooks, Ristic, Bah, Aursnes, Draxler, Bernardo, Ciquinho, Gonçalves, Musa, H Araujo, Pinho.

Arbitro: Felix Zwayer (Germania). Guardalinee: Lupp-Achmüller. 4° Uomo: Jablonski. VAR: Dankert. Assistente VAR: Van Boekel (Olanda).

Juventus-Benfica in TV anche dall’estero



Juventus-Benfica in tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi e da qualsiasi parte del mondo. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

La Juventus ha perso solo una delle nove partite casalinghe contro squadre portoghesi in competizioni europee, anche se quella sconfitta è arrivata contro il Benfica (0-1 a maggio 1968). Sono imbattuti nelle ultime sette partite di questo tipo dalla sconfitta contro il Benfica, vincendone sei, di cui una contro l’FC Porto in UEFA Champions League la scorsa stagione (3-2).

Juventus-Benfica Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Online



Juventus-Benfica live streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

In tutte le competizioni, il Benfica ha perso 10 delle ultime 12 trasferte contro squadre italiane. L’unica vittoria in quella serie di vittorie consecutive è stata contro la Fiorentina nella Coppa delle Coppe 1996-97. Hanno perso tutte e tre le trasferte in Italia in UEFA Champions League.

Come guardare Juventus-Benfica Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Benfica, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” o “Rojadirecta Club Live”, che sono stati dichiarati illegali in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La Juventus ha perso le ultime due partite di UEFA Champions League. Solo una volta nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League ne ha perse tre di fila, tra maggio 1968 e settembre 1972.