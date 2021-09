Alle 20:45 italiane di oggi giovedì 8 settembre 2021 si potrà vedere Italia Lituania streaming live e diretta tv sul digitale. Italia e Lituania si affronteranno allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia per la 6a giornata del Gruppo C di qualificazione ai mondiali di calcio “Qatar 2022”. Pochi confronti tra le due Nazionali: sette incontri totali con cinque i successi degli azzurri e due pareggi. L’ultimo scontro risale allo scorso 31 marzo: 2-0 con le reti di Sensi e Immobile.

Le formazioni di Italia Lituania

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. Allenatore Mancini.

Lituania (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas.

Allenatore Razanauskas.

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra).

Dove vedere Italia Lituania Diretta Live TV



Per vedere Italia Lituania in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Italia Lituania Streaming Gratis



Italia Lituania Streaming gratis come detto su Rai Play: non ci sono alternative valide. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.