Vedere Inter-Verona Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 9 aprile 2022 alle ore 18 sui canali digitali: si gioca per la 32a giornata di Serie A. Dopo la vittoria a Torino sulla Juventus (0-1 su calcio di rigore) l’Inter di Simone Inzaghi riceve a San Siro il Verona di Igor Tudor, già ampiamente salvo e con la testa sgombra da pensieri pericolosi. I nerazzurri quindi sono alla ricerca di tre punti che marcherebbero ancor di più il loro rientro nella lotta allo scudetto contro Milan e Napoli. La situazione in classifica al momento vede Milan al comando con 67 punti, davanti al Napoli con 66, e poi l’Inter a quota 63 ma con la pratita contro il Bologna da recuperare.

Inter-Verona in TV



Inter-Verona in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. A raccontare le emozioni di Inter-Verona saranno Stefano Borghi (telecronaca) e Marco Parolo (commento tecnico).

Inter-Verona Streaming Live, probabili formazioni

Inter e Verona si sono incontrate sei volte di sabato in Serie A: sei vittorie nerazzurre, l’ultima delle quali per 2-1 il 9 novembre 2019 (Verre, Vecino e Barella i marcatori).

L’Inter, che ha battuto la Juventus all’Allianz Stadium nell’ultimo match di campionato, non ha ancora ottenuto due successi consecutivi in Serie A nel 2022.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, J Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Lautaro Martinez.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione in panchina: Chiesa, Cancellieri, Sutalo, Depaoli, Hongla, Terracciano, Frabotta, Retsos, Praszelik, Bessa, Barak. Indisponibili: Dawidowicz, Pandur, Veloso. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Marinelli. Assistenti: Rossi L e Liberti. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Cecconi.

Inter-Verona Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Verona live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il Verona non ha mai vinto nelle 30 partite di Serie A giocate fuori casa contro l’Inter (11 pareggi, 19 sconfitte) e in 22 di queste non è riuscito a fare gol. Solo contro la Juventus (31) l’Hellas ha disputato più partite in trasferta nel massimo torneo senza mai vincere rispetto alle 30 con i nerazzurri.

Dove vedere la partita Inter-Verona Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Verona, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.