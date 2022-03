Vedere Inter-Salernitana Streaming Gratis On-line è possibile oggi venerdì 4 marzo 2022 alle 20:45 sui canali digitali: l’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo da terza in classifica per disputare il primo anticipo della 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22.

Hakan Calhanoglu ha fatto due assist ed ha ricevuto un cartellino giallo nello scontro diretto inverso, mentre Simone Verdi ha già segnato due gol in tre partite di Serie A da quando è arrivato a Salerno, ma non ha ancora vinto un singolo scontro diretto personale contro l’Inter (3 pareggi, 6 sconfitte).

Inter-Salernitana in TV



Inter-Salernitana in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Inter-Salernitana in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Inter-Salernitana Streaming Live, probabili formazioni

L’Inter non ha segnato in quattro partite di fila in tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra il 5 e il 26 febbraio 2012 (con Claudio Ranieri alla guida). A partire dal 1929/30 solo tre volte i nerazzurri non hanno trovato la rete in cinque match consecutivi considerando tutte le competizioni: nel febbraio 2012, tra febbraio e marzo 1999, tra marzo e aprile 1975.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L Coulibaly, Radovanovic; Verdi, Kastanos, Perotti; Djuric. Allenatore Nicola. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Gyomber, Ribéry, Schiavone, Strandberg.

Inter-Salernitana Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Salernitana live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Nel 2022 la Salernitana (nove) ha realizzato più reti in Serie A dell’Inter (sei), dopo che nella prima parte del campionato i nerazzurri avevano messo a segno 38 gol in più rispetto ai granata (49 contro 11); in particolare, nel girone di ritorno nessuna formazione ha segnato meno reti con i propri attaccanti rispetto alla squadra lombarda (due, come l’Atalanta).

Inter-Salernitana streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Inter-Salernitana Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Salernitana, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.