Vedere Inter-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 23 aprile 2022 alle 18:00 italiane sui canali digitali: si gioca per la 34a giornata di Serie A. 69 punti in classifica per i campioni d’Italia in carica, a -2 dal Milan capolista eliminato dai propri cugini dalla Coppa Italia nel derby di metà settimana. Inoltre, con la gara di Bologna da recuperare mercoledì 27 aprile. La Roma dell’ex”profeta” Mourinho è distante 5 lunghezze dal quarto posto occupato in questo momento dalla Juventus e, in attesa dell’appuntamento in semifinale di Conference League col Leicester, può sperare in un clamoroso aggancio.

L’Inter, in campionato, non perde da 7 partite mentre la Roma ha la striscia di imbattibilità attualmente più lunga della Serie A con 12 gare di fila senza sconfitte.

Inter-Roma in TV

Inter-Roma in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Inter-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Sfida speciale per Mourinho, che torna al Meazza da avversario dei nerazzurri, con cui ha vinto lo storico Triplete nel 2010: sfortunato il precedente dell’8 febbraio in Coppa Italia per il tecnico portoghese, sconfitto dall’Inter a San Siro per 2-0.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, S Oliveira, Veretout, Zalewski; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione ni panchina: Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Darboe, Bove, Diawara, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Carbone e Bindoni. Quarto uomo: Manganiello. Var: Irrati. Assistente Var: Zufferli.

Inter-Roma Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.