Vedere Inter-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 24 ottobre 2021 sui canali digitali: il Derby d’Italia si gioca per la nona giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22.

Il Derby d’Italia potrebbe segnare già un’importante svolta nella stagione delle due squadre, con la Juventus che insegue l’Inter a -3 e in caso di successo aggancerebbe i nerazzurri rilanciandosi definitivamente nelle zone altissime della classifica.

Il fischio d’inizio della partita allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano e che sarà arbitrata dall’arbitro Mariani di Aprilia, è in programma alle ore 20:45 italiane di oggi, dopo un’altro derby, quello del Sole tra Roma-Napoli in onda alle 18.

L’Inter non perde due gare consecutive in Serie A da marzo 2020: curiosamente in quell’occasione i due KO furono contro Lazio e Juventus.

Inter-Juventus Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Calhanoglu, Sensi, Sanchez, Satriano.

Indisponibili: Eriksen, Brazao, Correa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi, Alex Sandro; Alvaro Morata, Federico Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, L Pellegrini, De Sciglio, McKennie, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Dybala, Kaio Jorge. Indisponibili: Rabiot, Kean.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Meli, Peretti. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Guida. Avar: Passeri.

La Juventus ha vinto le ultime quattro partite di campionato e in questo mini parziale ha recuperato cinque punti sull’Inter: i bianconeri non collezionano almeno cinque successi di fila in Serie A da luglio 2020 (striscia di sette con Maurizio Sarri in panchina).

Inter-Juventus in TV



Inter-Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, commento tecnico affidato a Francesco Guidolin.

Inter-Juventus Streaming Gratis



Inter-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

