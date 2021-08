Frosinone-Parma Streaming Gratis On-line: è possibile oggi venerdì 20 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane, gara inaugurale del campionato di serie B 2021-22. Si giocherà allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Andiamo a scoprire formazioni e dove vedere Frosinone-Parma streaming e tv.

Diretta Frosinone-Parma Streaming, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden, Maiello, Boloca; Canotto, Ciano, Zerbin. Allenatore Grosso

Parma (4-2-3-1): Buffon; Sohm, Osorio, Valenti, Gagliolo; Schiattarella, Juric; Man, Vazquez, Brunetta; Tutino. Allenatore Maresca.

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Frosinone-Parma in tv al posto di Rojadirecta



Frosinone-Parma in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio

Frosinone-Parma Streaming Online su Internet invece di Rojadirecta

(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche su

Frosinone-Parma video streaming gratis per gli abbonati con DANZ e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il match amichevole Frosinone-Parma quindi sarà disponibile anche su NOW (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti e su Helbiz Live.

Come possibili alternative per vedere Frosinone-Parma, non ce ne sono. Ci sarebbe il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.