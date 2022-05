Vedere Fiorentina-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 9 maggio 2022 alle 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca in chiusura della 36a giornata di Serie A. La Fiorentina di mister Italiano è reduce da quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia mentre la Roma ha raccolto 2 punti nelle ultime tre partite di campionato, anche per lo sforzo del doppio confronto con il Leicester, che è valso un’esaltante qualificazione alla finale di Conference League del 25 maggio. Da una parte la Fiorentina è l’unica squadra a non aver ancora trovato il gol nei minuti di recupero del secondo tempo di questa Serie A, dall’altra la Roma è l’unica a non averne ancora subiti in questo parziale di gara.

Fiorentina-Roma in TV

Fiorentina-Roma in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Fiorentina-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disposizione in panchina: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M. Quarta, Bonaventura, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Lo Pellegrini; Felix, Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Spinazzola, Ibañez, Maitland-Niles, Oliveira, Zalewski, Diawara, Bove, El Sharaawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Vecchi e Rocca. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Banti. Assistente VARr: Santoro.

Fiorentina-Roma Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Fiorentina-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Fiorentina-Roma streaming, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.