Vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile stasera alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca la 38a giornata di Serie A. La squadra di Italiano chiude il campionato ricevendo al Franchi la visita di una Juventus che non ha più nulla da dire alla competizione: quarto posto assicurato e accesso alla Champions Laegue. la Viola ha perso quattro delle ultime cinque partite ma ha vinto l’ultima gara disputata al Franchi, 2-0 alla Roma meno di due settimane fa. Nei tre precedenti stagionali, la Fiorentina ha perso 1-0 all’andata all’Allianz Stadium, con lo stesso punteggio in coppa Italia all’andata al Franchi mentre il ritorno a Torino è finito 2-0 per la Juventus.

Fiorentina-Juventus in TV

Fiorentina-Juventus in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Fiorentina-Juventus in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213

Fiorentina-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

satellite) e(numero 251 del satellite).

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Saponara, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Venuti, Terzic, Nastasic, M.Quarta, Torreira, Callejon, Ikoné, Munteanu, Kokorin, Rosati, Piatek.

Juventus (3-5-2): Perin; Bonucci, Chiellini, De Ligt; Bernardeschi, Rabiot, Miretti, Locatelli, Alex Sandro; Kean, Paulo Dybala. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, McKennie, Zakaria, Arthur, Aké, Cuadrado, Morata, Vlahovic.

Arbitro: Daniele Chiffi. Assistenti: Carbone-Longo. IV Uomo: Giua. VAR: Guida. Assistente VAR: Massimi.

Fiorentina-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Fiorentina-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Fiorentina-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Fiorentina-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.